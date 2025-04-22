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Царьград

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Мошенничества с авиабилетами: как русские становятся жертвами аферистов онлайн

Мошенничества с авиабилетами: как русские становятся жертвами аферистов онлайн

За последний год в России участились случаи обмана с покупкой авиабилетов онлайн. Мошенники предлагают купить билеты по скидке в соцсетях, собирают личные данные, а пострадавшие узнают о подделке уже в аэропорту.

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