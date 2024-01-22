Абаскаль отреагировал на слухи о возможном уходе в «Кадис»

Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о скором уходе из «Спартака». Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал многочисленные слухи и инсайды о его скором уходе с поста главного тренера красно-белых.
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