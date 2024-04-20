Си Цзиньпин поставил задачи войскам информационной поддержки Китая

В Народно-освободительной армии Китая (НОАК) созданы войска информационной поддержки. Председатель КНР Си Цзиньпин, вручая знамя руководству данного подразделения, назвал его главные задачи, сообщает Центральное телевидение Китая.
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