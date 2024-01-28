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Для помощи пострадавшим в ДТП в Павловском районе Кубани привлекали санавиацию

Для помощи пострадавшим в ДТП в Павловском районе Кубани привлекали санавиацию

Для помощи пострадавшим в ДТП в Павловском районе Кубани привлекали санавиациюДля госпитализации пострадавших в ДТП с автобусом, которое произошло ночью в Павловском районе Кубани, задействована санавиация.

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