Для помощи пострадавшим в ДТП в Павловском районе Кубани привлекали санавиацию

Для помощи пострадавшим в ДТП в Павловском районе Кубани привлекали санавиациюДля госпитализации пострадавших в ДТП с автобусом, которое произошло ночью в Павловском районе Кубани, задействована санавиация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии