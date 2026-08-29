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Водила

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Как Haval Jolion победил легендарный Toyota RAV4 в сознании старого консерватора

Как Haval Jolion победил легендарный Toyota RAV4 в сознании старого консерватора

Стереотипы — удивительная штука. Они живут в нас годами, передаются из поколения в поколение и порой настолько прочно сидят в голове, что кажется, никакие аргументы не смогут их пошатнуть.

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