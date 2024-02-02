Пермяки разобрали все билеты на концерт SHAMAN в ДК Солдатова

Концерт Ярослава Дронова в Перми состоялся при полном аншлаге, а в ДК Солдатова был полный зал.Сайт по продаже билетов показал, что свободных уже не было и все 1200 мест заняли слушатели и любители творчества SHAMAN.
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