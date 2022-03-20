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MotoGP. Марка Маркеса не допустили к Гран-при Индонезии после падения в разминке

Гонщик «Хонды» Марк Маркес попал в серьезную аварию в воскресной разминке перед Гран-при Индонезии. Маркес не справился с управлением в седьмом повороте и упал с мотоцикла хайсайдом.

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