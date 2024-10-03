На избыток опавшей листвы жители Дмитровского теперь могут пожаловаться

Опция рапорта о типично сезонных проблемах появилась на городском портале «Наш город». Как сообщила пресс-служба департамента информационных технологий, жители могут оставлять сообщения о необходимости убрать опавшую листву с тротуаров, временных скоплениях воды после дождя и повреждениях деревьев из-за сильных порывов ветра.
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