Музей Победы приглашает к участию в конкурсе «Защитники Отечества»

Музей Победы проводит международный конкурс рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны». На конкурс уже поступило более 7 тысяч работ из различных регионов России, среди авторов есть также жители Грузии, Египта, Таджикистана, Республики Беларусь, Республики Молдовы и других стран.
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