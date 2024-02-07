Музей Победы приглашает к участию в конкурсе «Защитники Отечества»

Музей Победы проводит международный конкурс рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны». На конкурс уже поступило более 7 тысяч работ из различных регионов России, среди авторов есть также жители Грузии, Египта, Таджикистана, Республики Беларусь, Республики Молдовы и других стран.