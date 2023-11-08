Дерматолог Логинова поделилась, как предотвратить выпадение волос

Поредение волос понижает самооценку мужчин и женщин и вызывает страх у людей. Врач-дерматолог Видновской клинической больницы Минздрава Ольга Логинова объяснила, что есть множество причин этого явления, и назвала способы его устранения, — сообщает Общественная Служба Новостей.
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