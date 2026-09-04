В Симферополе в общественном транспорте орудует педофил

Полиция выявила это, отсматривая публикации в социальных сетях. При этом заявление от родителей не поступало.
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