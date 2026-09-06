Нигерия: Один человек был убит и еще один ранен после того, как бандиты напали на деревню Гидан Гамбо в округе Джаргаба, район местного самоуправления Бакори (LGA), штат Кацина, в ночь с 5 на 6 сентября.
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