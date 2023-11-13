Что такое ХАМАС и почему эта организация воюет с Израилем Елена ГалицкаяИзраиль активно противостоит палестинскому движению ХАМАС в секторе Газа, развергая его методичными военными операциями под названием «Железные мечи».
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