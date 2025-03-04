Путин провел переговоры с премьер-министром Мьянмы: о чем говорили политики

МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который приехал в Россию с официальным визитом.
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