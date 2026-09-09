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Показана видеоподборка атак БПЛА «Герань» по вражеским локомотивам

Показана видеоподборка атак БПЛА «Герань» по вражеским локомотивам

Российская армия в постоянном режиме наносит удары по логистическим объектам на территории противника, прямо или косвенно задействованным в интересах ВСУ.

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