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    А что нам США? Мы не в США и не рабы,плеватт на мнение придурков мигрантов США!Оппозиция Грузии ...
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Блокировка Украиной транзита нефти создала риск кризиса для Словакии

Блокировка Украиной транзита нефти создала риск кризиса для Словакии

Блокировка Украиной транзита нефти создала риск кризиса для Словакии Татьяна АрестоваСловакия может столкнуться с серьезным нефтяным кризисом из-за решения Украины прекратить транзит нефти российской компании «Лукойл» через свою территорию.

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