Блокировка Украиной транзита нефти создала риск кризиса для Словакии Татьяна АрестоваСловакия может столкнуться с серьезным нефтяным кризисом из-за решения Украины прекратить транзит нефти российской компании «Лукойл» через свою территорию.
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