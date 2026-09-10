Суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера «Роснано» к 9 годам за растрату

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор бывшему топ-менеджеру АО «Роснано» Андрею Кушнареву. Его признали виновным в растрате более 7,5 млрд рублей и назначили наказание в виде 9 лет колонии общего режима.
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