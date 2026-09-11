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Царьград

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В Москве до +20, туман и порывы ветра до 12 м/с

В Москве до +20, туман и порывы ветра до 12 м/с

Переменная облачность ожидается в течение дня. В отдельных районах не исключены непродолжительные осадки, в тёмное время суток и в утренние часы вероятно образование тумана.

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