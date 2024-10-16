Самые беспощадные воины Чингисхана: как воевали тувинцы в армии монгольского хана

Чингисхан, он же Темучжин, не стал бы великим полководцем без надежных соратников. Среди приближенных к хану людей были не только монголы, но и тувинцы-урянхайцы, которые считались одними из лучших воинов того времени.
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