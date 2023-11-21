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Китай

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Премьер Госсовета КНР председательствовал на заседании Центральной финансовой комиссии

Пекин, 20 ноября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян, являющийся также членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, в понедельник председательствовал на заседании Центральной финансовой комиссии, которую он возглавляет.

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