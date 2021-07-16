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Китай призывает Талибов осудить терроризм

(Global Times) – Ситуация в Афганистане становится всё более сложной, поскольку и афганское правительство, и Талибы, которые воюют друг с другом, прилагают дипломатические усилия, чтобы заручиться поддержкой или пониманием за рубежом, поскольку США и их союзники оставляют огромный беспорядок в стране и в регионе, а Китай прилагает усилия для стабилизации ситуации и предотвращения любого потенциального … Сообщение Китай призывает Талибов осудить терроризм появились сначала на Новостной портал PRC.

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