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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нельзя говорить, что «Спартак» одного класса с «Зенитом». Красно-белые завалятся со счетом 0:2, легионеры петербуржцев быстрее, техничнее и умнее». Пономарев о матче

«Спартак» и «Зенит» встретятся в воскресенье в рамках 21-го тура Мир РПЛ.  – До сих пор мне интересно было смотреть на игру «Спартака».

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