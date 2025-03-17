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Царьград

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NYT: Армия Украины почти полностью вывела свои войска из Курской области

NYT: Армия Украины почти полностью вывела свои войска из Курской области

По данным газеты, оставшиеся подразделения ведут ожесточённые бои.ВСУ отступили почти со всего курского приграничья.

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