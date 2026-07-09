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Спортивный эксперт Роганов: настоящий чемпионат мира начался только с плей-офф

Спортивный эксперт Роганов: настоящий чемпионат мира начался только с плей-офф

Настоящий чемпионат мира по футболу начался только с матчей плей-офф. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал директор «Школы спортивного журналиста», спортивный редактор журнала «Родина» Николай Роганов.

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