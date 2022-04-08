Нурлан Сабуров: «Головкин точно не постарел физически, хоть и возрастной боец. Должен уверенно побеждать 9 апреля Мурату»

Казахстанский комик Нурлан Сабуров прокомментировал противостояние Геннадия Головкина с Канело и предсказал победителя боя Головкин-Мурата.

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