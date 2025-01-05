«Важная цель»: военкор раскрыл, что сделал перед смертью Мартемьянов

Военкор Либерман: последний репортаж Мартемьянова был об атаке БПЛА в Горловке Погибший корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов снимал репортаж об атаке дронов в Горловке Донецкой Народной перед выездом из города, сообщила журналистам корреспондент издания «Блокнот», одна из четырех пострадавших после прилета БПЛА Изабелла Либерман.