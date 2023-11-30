Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве

Передвижные лаборатории проверяют порядка 2 тыс. городских территорий Благодаря созданию в Москве службы оперативного контроля ГПБУ «Мосэкомониторинг» улучшается состояние окружающей среды, а число вредных выбросов в воздух сократилось на 20%.
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