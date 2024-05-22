Морская авиация Черноморского флота уничтожила цели в акватории Чёрного моря

Лётчики истребителей Су-30СМ из состава штурмового авиационного полка морской авиации и Противовоздушной Черноморского флота уничтожили морские цели в ходе выполнения боевой задачи над акваторией Чёрного моря.
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