Разные судьбы

У нас на ВО частенько вспыхивают искрометные дискуссии на тему: «А вот тогда не было кумовства, государство ориентировало граждан на развитие высоких нравственных качеств, а вот теперь…» Это мнение очень многих, написанное словно под копирку.
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