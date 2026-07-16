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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме рассказали, как сэкономить на счетчиках воды в 2026 году

В Госдуме рассказали, как сэкономить на счетчиках воды в 2026 году

Менять прибор нужно только при поломке или истечении срока службы, а при окончании межповерочного интервала достаточно поверки Замена водяных счетчиков нередко вызывает вопросы у потребителей: когда это необходимо, можно ли ограничиться поверкой и как защитить себя от недобросовестных компаний.

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