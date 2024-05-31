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Диетолог Чехонина рассказала о совместимости алкоголя с диетами

Диетолог Чехонина рассказала о совместимости алкоголя с диетами

Врачи в России поддерживают инициативу ВОЗ по сокращению в обществе употребления спиртных напитков.Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина заявила о необходимости сокращения употребления спиртного во время диеты.

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