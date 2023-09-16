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Защитник «Крыльев» Зотов о зарплатах футболистов: «Почему мы не заслужили? Почему про хоккеистов так не говорят? Я с 6 лет вставал в 5 утра, детства не было»

Защитник «Крыльев» Зотов о зарплатах футболистов: «Почему мы не заслужили? Почему про хоккеистов так не говорят? Я с 6 лет вставал в 5 утра, детства не было»

– Многие болельщики считают, что российские футболисты несоразмерно много зарабатывают. Можете с этим согласиться? – Нет.

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