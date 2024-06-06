Мусс из лосося со шпинатом

Эта нежная закуска из лосося украсит любой праздничный стол. Лосось относится к жирным сортам рыбы и содержит полезные Омега 3 жирные кислоты, витамины D, E, B, антиоксиданты, фосфор, фтор, йод и другие полезные вещества.