Мусс из лосося со шпинатом

Эта нежная закуска из лосося украсит любой праздничный стол. Лосось относится к жирным сортам рыбы и содержит полезные Омега 3 жирные кислоты, витамины D, E, B, антиоксиданты, фосфор, фтор, йод и другие полезные вещества.
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