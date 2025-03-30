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Земля меняет магнитные полюса. Пришлось обновлять привычные карты

Земля меняет магнитные полюса. Пришлось обновлять привычные карты

Теперь компас не ошибается - он просто показывает, где на самом деле находится магнитный север. А тот, между прочим, официально сместился и продолжает движение от Канады в сторону Сибири.

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