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Запрет на импорт кормов для домашних животных обсудят зоозащитники и журналисты

Запрет Россельхознадзора на импорт кормов для домашних животных из США, Германии, Испании и других стран создает риски для здоровья кошек и собак, а также грозит банкротством зоомагазинам и ветклиникам, заявили представители отрасли и зоозащитники.

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