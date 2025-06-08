В Петербурге ребенок попал в реанимацию после игры на площадке

В Петербурге девятилетняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии после того, как упала с турникаВ Петербурге девятилетняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии после того, как упала с турника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии