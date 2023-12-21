Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин обвинил силовиков в затягивании строительных процессов

Действия прокуратуры приводят к задержкам в возведении крупных социальных объектов в регионе.На XXI съезде партии «Единая Россия» в Москве губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с обвинениями в адрес правоохранительных органов Прикамья, утверждая, что действия прокуратуры приводят к задержкам в начале строительства крупных объектов.