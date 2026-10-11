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Системы очистки воздуха и средства индивидуальной защиты сварщика: выбор для закрытых помещений

Системы очистки воздуха и средства индивидуальной защиты сварщика: выбор для закрытых помещений

Работа сварщика в закрытых помещениях всегда связана с повышенной нагрузкой на органы дыхания. Во время сварки в воздух выделяются опасные аэрозоли, металлическая пыль, оксиды и токсичные газы, которые при недостаточной вентиляции быстро накапливаются в рабочей зоне.

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