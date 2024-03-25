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Задержан директор рудника «Пионер» в Приамурье после обвала пород

Замурованных в шахте горняков спасти пока не удается. Задержан Алексей Бирюков — управляющий директор рудника «Пионер» в Зейской муниципальном округе в Амурской области, где до сих пор продолжается операция по спасению горняков.

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