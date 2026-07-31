Россиянам рассказали, почему недожаренный шашлык может привести к потере зрения

Главная угроза — паразитарные и бактериальные инфекции, которые сохраняются в мясе при недостаточной термической обработке Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова в разговоре с "Абзацем" предупредила о рисках употребления недожаренного шашлыка.