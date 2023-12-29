Аналитик Чернов спрогнозировал цены на нефть на уровне $72—82 за баррель

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT дал прогноз ценам на нефть. По словам аналитика, в начале следующего года, 4 января, выйдут еженедельные данные по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти (API).
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