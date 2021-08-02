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Режим повышенной готовности из-за угрозы мощного циклона введут в Приморье

Режим повышенной готовности из-за угрозы мощного циклона введут в Приморье

Из-за угрозы прохождения мощного циклона 4 августа в Приморье введут режим повышенной готовности. Об этом заявил Губернатор Олег Кожемяко на совещании с главами муниципалитетов и профильных ведомств в понедельник, 2 августа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства.

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