Сегодня на Украине не прошли выборы президента.Потому что во время войны демократическая Россия проводит выборы (даже в прифронтовых регионах) , а нацистский режим Зеленского выборы отменил.
Сегодня на Украине не прошли выборы
Комментарии
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Регина Толстоброва
боится. что не выберут больше президентом.
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13 час.
Роман Романов
Он смерти боится. Не будет президентом, кому он будет нужен? А наворовал столько, что на всех кто его придет убивать хватит и знает много, что не нужно знать.
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12 час.
владимир рябченко
Заранее знает результат...
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8 час.
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