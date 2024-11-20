Русский богатырь в одиночку отбил наступление ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 20 ноября 2024 года Юлия СоколоваНа границе Курской области, в посёлке Новый путь, разворачивалась история, которая вскоре станет легендой.
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