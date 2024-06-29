Несколько слов о «государственной дуре» и о Государственной думе

Напрасно спикер Думы Вячеслав Володин так близко к сердцу принял слова Александра Бастрыкина про «государственную дуру» — он лучше знает, как в народе называют это высокое собрание, очень часто не отражающее чаяний народа.
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