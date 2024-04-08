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Экс-игрок "Зенита" Радимов заявил, что над "Динамо" висит проклятье

Экс-игрок "Зенита" Радимов заявил, что над "Динамо" висит проклятье

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Владислав Радимов в эфире телеканала "Матч Премьер" связал результативные ошибки голкипера московского "Динамо" Игоря Лещука в дерби против "Спартака" с нечистыми силами.

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