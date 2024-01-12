В США рассказали, какие задействовали вооружения для ударов по Йемену

Соединённые Штаты использовали сразу несколько типов вооружений для ударов по Йемену. Высокопоставленный представитель Пентагона в ходе закрытого брифинга рассказал, что США задействовали самолеты с авианосца, подлодку, крейсер и эсминцы.
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