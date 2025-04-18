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Юрист Васильева предупредила, что за сорняки на дачах можно получить штраф

За наличие сорняков на территории дачного участка можно получить штраф. Юрист Оксана Васильева сообщила, что если участок сельскохозяйственного назначения зарастет сорняками более чем на четверть, то его владельцу грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей, передает «АиФ».

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