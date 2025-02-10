Вагенкнехт: мир на Украине должен исключать присутствие военных США у границы РФ

На пресс-конференции в Берлине глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что, если повезет, перемирие на Украине наступит до 23 февраля, когда в Германии будет сформировано новое правительство.