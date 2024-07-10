Ремонт улицы Ярмарочная подходит к завершающему этапу

Ремонт улицы Ярмарочная подходит к завершающему этапуПриемку уже выполненных работ в среду 10 июля провели совместно с жителями временно исполняющий полномочия главы Администрации города Иванова Александр Шаботинский и председатель Ивановской городской Думы, депутат по округу Александр Кузьмичёв.